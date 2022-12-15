Нацбанк Грузии спрогнозировал снижение инфляции

Уровень инфляции снизится до целевого уровня во второй половине 2024 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%.

"Согласно действующему базовому макроэкономическому прогнозу, инфляция в среднем в 2022 году составит 11,9 процента, а в 2023 году — в пределах 5,3 процента, и при прочих равных условиях вернется к целевому уровню во второй половине следующего года", - сказал Гвенетадзе.

При этом он отметил, что в 2022 году в Грузии должен был быть низкий уровень инфляции, но ряд факторов ухудшил прогнозы.

"В 2022 году цепи поставок были еще больше нарушены, а дисбаланс между спросом и предложением на международном рынке углубился. В силу этих причин период высокой инфляции затянулся, что повышает риски инфляционных ожиданий, в связи с чем возникла необходимость резкого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков", - сказал Гвенетадзе.

В то же время он отметил, что высокий внешний спрос, возникший из-за роста туристов и мигрантов, только замедляет темп снижения инфляции.

"Например, цены на аренду резко выросли. Учитывая все вышеизложенное, годовая инфляция по-прежнему остается высокой, несмотря на укрепление обменного курса ", - сказал Гвенетадзе.

При этом он подчеркнул, что пик инфляции пройден и есть тенденции для ее снижения. Однако прогнозировать, как будут развиваться события и как это скажется на ценах, сложно.

"С одной стороны, есть риски глобальной рецессии, а с другой - продолжаются острые инфляционные шоки, что привело к росту инфляционных ожиданий" - сказал Гвенетадзе.

По словам президента Нацбанка, несмотря на стабилизацию и положительную динамику цен на международных рынках в последние месяцы, цены на продовольственные товары и нефть остаются высокими, на фоне чего глобальная инфляция увеличилась.