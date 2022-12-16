Услуги по регистрации автомобилей в Грузии станут дороже

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, предполагающий увеличение цен на процедуры, связанные с регистрацией автомобилей после 1 января 2023 года на 185,7 %, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За поправки в закон "О установлении стоимости и сроков обслуживания Агентством обслуживания министерства внутренних дел Грузии" проголосовали 82 депутата.

Согласно поправкам, выдача удостоверения о регистрации автомобиля обойдется с 1 января 2023 года 100 лари вместо 35 лари. А вот выдача номеров будет стоить 80 лари вместо 35.

По мнению правительства, повышение цен принесет бюджету Грузии дополнительно в год 40 миллионов лари, которые пойдут на нужды патрульной полиции и Агентства обслуживания.

По официальной статистике, в 2019 году регистрацию прошли 1,4 миллиона автомобилей, в 2020 году - 1,5 миллиона, в 2021 – 1,5 миллиона, а на конец 2022 – 1,6 миллиона автомобилей.