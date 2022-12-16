Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации

Алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, в целях обеспечения качества грузинского вина подлежит обязательной сертификации с 1 января 2023 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина Минсельхоза Грузии.

По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентоспособного рынка.

Соответствующие изменения внесены в закон Грузии "О лозе и вине" в 2021 году.

Согласно нововведению, прежде, чем вынести продукцию на продажу на местный рынок, производители и реализаторы должны получить сертификат в Национальном агентстве вина, на основании протокола, выданного аккредитованной лабораторией.

Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии.

Одним из основных направлений деятельности Национального агентства вина является содействие обеспечению качества грузинского вина. Цель агентства – добиться того, чтобы алкогольные напитки, производимые в стране, полностью соответствовали международным стандартам.