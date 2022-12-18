Турция передала Силам обороны Грузии различные виды техники

Правительство Турецкой Республики передало Силам обороны Грузии различные виды техники с целью повышения возможностей авиации и воздушной обороны. Информацию распространяет министерство обороны Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным ведомства, в мероприятии, которое прошло на авиабазе в Марнеули, приняли участие заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай.

«Командование авиации и противовоздушной обороны безвозмездно получило от турецкой стороны две единицы аэродромной спецтехники и запасные части к вертолетам UH-1H.

Передача техники осуществлена в рамках соглашения с Турецкой Республикой о военно-финансовом сотрудничестве. Грузия и Турция на протяжении многих лет тесно сотрудничают по разным направлениям оборонной сферы», - говорится в информации Минобороны.