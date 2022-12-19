В Грузии хотят освободить от сбора кредитные организации

Кредитные организации, изменившие свой статус на юридическое лицо, освободят от регистрационного сбора на 6 месяцев, заявил вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики парламента Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, соответствующие поправки будут внесены в закон "О регистрациионных сборах".

Согласно представленным изменениям, от регистрационного сбора на полгода будут освобождены кредитные организации, которые функционируют как предприниматели и изменят свой статус на юридическое лицо.

По его словам, целью поправок является изменение нормативных документов на основании требования Нацбанка, чтобы кредитные организации имели организационно-правовую форму.

Таким образом, индивидуальные предприниматели не смогут регистрироваться как кредитные организации.

"Мы посчитали, что было бы несправедливо, когда предпринимателю, один раз уплатившему регистрационный сбор, в случае преобразования в юридическое лицо, придется платить этот сбор повторно", - сказал Лежава.

Комитет одобрил представленные поправки, и они будут вынесены на голосование в парламент.