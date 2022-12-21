Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

"Следует учитывать, что, исходя из текущей геополитической ситуации, неопределенность по-прежнему высока, и существующие риски действуют на инфляцию, в основном, в сторону роста", – говорится в сообщении.

Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции, что усиливает инфляционные ожидания и создает риски значительного превышения темпов роста номинальной заработной платы над темпами роста производительности труда. Нацбанк указывает и на инфляционный эффект, обусловленный спросом.

По информации регулятора, экономическая активность остается высокой – миграционные потоки в Грузию значительно увеличились, стимулируя совокупный спрос.

"Уровень текущей экономической активности превышает ее потенциальный уровень, что, несмотря на укрепление курса лари в результате притока иностранного капитала, препятствует замедлению инфляции. В ответ на эти риски Комитет оставил ставку рефинансирования на высоком уровне", – отмечает Нацбанк.

Ожидается, что годовая инфляция продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.

Как заявил Нацбанк, с учетом инфляционных рисков жесткая монетарная политика будет сохраняться в ближайшее время, а ее нормализация начнется постепенно и только после того, как появится четкая тенденция к снижению инфляции.

"В случае роста инфляционных ожиданий и/или возникновения дополнительного давления на цены со стороны спроса, возможно, будет необходимо еще большее ужесточение монетарной политики или сохранения ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени", – отметил Нацбанк.

Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты по мере необходимости.

Нацбанк Грузии в непрерывном режиме следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.

Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 1 февраля 2023 года.