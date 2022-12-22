Грузинские спасатели примут участие в масштабных учениях

Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии примет участие в широкомасштабном и многонациональном учении, которое пройдет в Грузии в 2023 году. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учение пройдет в рамках проекта Евосоюза PPRD East 3, который направлен на улучшение реагирования на стихийные бедствия в странах Восточного партнерства.

Главная цель проекта – превенция чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными или человеческими факторами, повышение уровня реагирования на них и готовности к подобным событиям.