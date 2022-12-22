Грузия и Саудовская Аравия создадут совместные рабочие группы для углубления связей

Премьер-министры Грузии и Саудовской Аравии решили создать совместные рабочие группы по разным отраслевым направлениям, которые два раза в год будут отчитываться непосредственно перед премьерами для получения практических результатов.

Об этом журналистам заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Давиташвили находится в Эль-Рияде в составе грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Это крупнейшая экономика, и у нее есть значительный интерес и возможность внести значительный вклад в экономику Грузии. Мы говорили о разных секторах, таких как энергетика, торговля. И в этом направлении тоже есть большой потенциал для сотрудничества двух стран", – сказал Давиташвили журналистам.

В рамках официального визита премьера Грузии в Саудовскую Аравию Давиташвили встретился с министром экономики и планирования СА Фейсалом Аль Ибрагимом.

Стороны акцентировали внимание на углублении сотрудничества в таких сферах, как двусторонняя торговля, туризм, гражданская авиация, морской транспорт, энергетика, недвижимость, горнодобывающая промышленность и других сферах.

Было отмечено, что, несмотря на наметившуюся в последнее время тенденцию развития двусторонних экономических связей, имеется большой потенциал, который может принести экономическую выгоду обоим странам.

На встрече грузинская сторона подняла вопрос о создании совместной экономической комиссии, что будет способствовать углублению двусторонних торгово-экономических связей.

Также обсуждалось сотрудничество в многостороннем региональном формате. Среди них была подчеркнута важность начала консультаций по соглашению о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Давиташвили представил коллеге правительственную схему поощрения использования возобновляемых источников энергии, которая направлена ​​на привлечение инвестиций в сферу строительства и ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей.

По его словам, Грузия обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, использование которых является одним из приоритетов правительства.

Он также обратил внимание на мегапроект Черноморского подводного энергокабеля, который соединит энергетическую инфраструктуру Евросоюза и Южного Кавказа.

На встрече была дана положительная оценка сотрудничеству в сфере туризма, что подтверждается и статистическими данными. За 11 месяц 2022 года из Саудовской Аравии прибыло примерно 117,2 тысячи посетителей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На встрече внимание было также акцентировано на увеличении авиасообщения между городами Грузии и Саудовской Аравии, что, в свою очередь, способствует сотрудничеству в различных сферах экономики.

Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии.