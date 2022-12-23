В Грузии усилят контроль за качеством вина

В целях усиления контроля за качеством вина и алкогольных напитков, бюджетное финансирование в рамках программы развития виноградарства и виноделия увеличится по нескольким направлениям с 2023 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.

На фоне увеличения экспорта грузинского вина, Национальное агентство вина будет осуществлять контроль качества вина и алкогольных напитков в еще более активном режиме с 2023 года. Речь идет об инспекционном контроле, органолептическом тестировании, государственном контроле и надзоре.

По информации ведомства, в 2023 году бюджет подпрограммы "Лабораторные исследования вина" по сравнению с предыдущим годом увеличился на 16,7% и составил 700 тысяч лари.

Бюджет "Мероприятий по развитию виноградарства" также был увеличен на 8,3% до 650 тысяч лари, в рамках которого в 2023 году будет завершена программа кадастра виноградников в тех муниципалитетах Грузии, где программа еще не реализована, и будут обновлены данные для существующей базы данных программы. Программа кадастра виноградников была запущена Национальным агентством вина в 2014 году.

По информации Агентства, кадастр виноградников является одним из основных условий развития отрасли виноградарства и продвижения производства качественных вин. Он обеспечивает организованный и прозрачный процесс сбора урожая, а также качество и отслеживаемость виноградной продукции.

В 2021 году программа завершена в Рача-Лечхуми и Кахетии. В 2022 году программа будет реализована в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.

Кроме того, бюджетное финансирование подпрограмм "Продвижение грузинской лозы" и "Развитие системы наименования происхождения" было увеличено в два раза и составило по 100 лари каждый.

Благодаря этим средствам, деятельность по обоим направлениям будет активизирована. В частности, будет продолжена научная работа, связанная с историей и культурой грузинского вина и новыми археологическими исследованиями, а также будет активизирована деятельность по регистрации новых географических указаний грузинского вина.

Кроме того, с 1 января 2023 года, алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, подлежит обязательной сертификации.

По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентноспособного рынка.

Согласно нововведению, прежде чем вывести продукцию на продажу на местный рынок, производители и реализаторы должны получить сертификат в Национальном агентстве вина, на основании протокола, выданного аккредитованной лабораторией.

Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии.