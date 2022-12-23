Под руководством премьера Грузии прошло заседание Комиссии по интеграции в Евросоюз

65-е заседание Комиссии Грузии по интеграции в Европейский союз прошло под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

На заседании члены комиссии обобщили два вопроса повестки дня: отчет о национальном плане действий на 2022 год по интеграции Грузии в Европейский союз и текущую ситуацию с точки зрения выполнения 12 рекомендаций Европейского совета.

Также были обсуждены важные вопросы сотрудничества Грузия-ЕС.

Заслушали информацию о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации, и мерах, которые предстоит осуществить.

Комиссия дала высокую оценку процессу реализации Соглашения об ассоциации со стороны Грузии как в отраслевом, так и в законодательном направлениях.

Члены комиссии также заслушали информацию о ходе реализации соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и положительно оценили усилия Грузии по полному использованию возможностей соглашения.

На заседании была представлена ​​информация об усилиях, предпринятых парламентом Грузии в плане выполнения рекомендаций Европейской комиссии, а также о ходе процесса выполнения рекомендаций, а также об уже реализованные и планируемые изменения на законодательном уровне.

Премьер-министр поблагодарил все участвующие ведомства за активное участие и плодотворную работу в процессе выполнения 12 рекомендаций Европейской комиссии.

Информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.