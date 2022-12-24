В Грузии выпустят ипотечные облигации

Парламент Грузии одобрил закон "О секьюритизации", регулирующий выпуск коммерческими банками облигаций с ипотечным покрытием, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Инициаторами принятия закона являются Национальный банк Грузии и Министерство экономики и устойчивого развития страны.

Ипотечная облигация — это ценная бумага, выпущенная банком и обеспеченная платежами его клиентов по ипотечным кредитам. Банк выдает клиентам ипотечные кредиты, которые объединяются в общий пул (ипотечное покрытие), после чего права на получение платежей из этого пула структурируются, и под них выпускается ценная бумага. Таким образом, держатель данной бумаги получает доходность, обеспеченную ипотечными платежами. Эта ценная бумага называется ипотечной облигацией, а процесс перепродажи долга в виде ценных бумаг получил название секьюритизация.

Национальный банк начал работу над структурой ипотечных облигаций в 2018 году. В рабочем процессе принимали активное участие эксперты Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, а также проводились активные консультации с коммерческими банками как потенциальными эмитентами.

"Разработка гарантий защиты владельцев ипотечных облигаций и законодательное определение структурных характеристик продукта значительно укрепит доверие потенциальных инвесторов к этому финансовому инструменту", - говорится в сообщение Нацбанка.

Инвесторами, заинтересованными в ипотечных облигациях, могут быть сами коммерческие банки, а также инвестиционные и пенсионные фонды, решившие инвестировать в целях диверсификации портфеля или по другим причинам. Также коммерческие банки смогут использовать ипотечные облигации в качестве обеспечения денежных операций с Национальным банком.

Закон вступит в силу через три месяца после публикации, т. е. в марте 2023 года. В целях реализации закона Нацбанком в указанный период будут изданы соответствующие подзаконные нормативные акты. Проекты правовых актов будут публиковаться заблаговременно для консультаций и обратной связи с участниками рынка/заинтересованными сторонами.