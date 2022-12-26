В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022"

Грузия сохранила стабильность и, несмотря на сложный внешнеполитический контекст, достигла ощутимых результатов в приоритетных направлениях внешней политики. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Глава МИД открыл ежегодную встречу глав диппредставительств и консульств Грузии за рубежом "Конференция послов 2022". По словам Дарчиашвили, конференция послов текущего года пройдет при особой нагрузке, исходя из того, насколько масштабные события развиваются в глобальном мире, частью которого является и Грузия.

"Хочу подчеркнуть, что и в таких условиях грузинская дипломатия показала невероятно высокий профессионализм. Особенно следует отметить, что в этом успехе большую роль сыграли координированные действия между разными ветвями власти и госведомствами, а также последовательные внешнеполитические шаги парламентской команды и исполнительной власти", – сказал Дарчиашвили.

Глава МИД особенно выделил роль премьер-министра Ираклия Гарибашвили, под лидерством которого в этих сложных условиях правительственная команда, по его словам, смогла успешно бороться с внешними угрозами в соответствии с интересами страны.

"Другими словами, в 2022 году страна доказала, что ее государственные институты способны эффективно справляться с вызовами, что является признаком устойчивого и успешного государства", – подчеркнул глава МИД Грузии.

По его словам, роль премьер-министра и его команды примечательна еще в одном направлении – в экономическом развитии страны.

"Факт, что сегодня, когда крайне негативные развития поставили в сложное положение многие страны, в том числе сильные, успешные и развитые, и некоторым из них сейчас приходится бороться с экономическими и энергетическим кризисом, Грузия не только сохранила устойчивость, но продолжает развитие быстрыми темпами", – заявил Дарчиашвили.

К участникам конференции обратился и глава грузинского правительства. "Для меня сегодня огромная честь выступать перед вами. Хочу всех сердечно поблагодарить за вашу службу. Я знаю, что вам приходится тяжело трудиться, тем более в этой новой реальности, которая полна вызовов", – заявил премьер.

По словам премьера, власти делают максимум, чтобы еще больше улучшить социальное положение сотрудников посольств. Как отметил Гарибашвили, глава МИД активно включен в решение этих вопросов.

"Хочу поблагодарить каждого вашего сотрудника. Знаю, насколько сложно жить, работать вдали от ваших семей за границей. Мы сделаем максимум, чтобы еще более комфортнее с еще более лучшими условиями вы смогли выполнять вашу главную задачу", – сказал премьер.

"Конференция послов 2022" будет проходит с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год. Конференция послов проводится ежегодно и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.