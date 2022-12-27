Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в ноябре

Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в ноябре 2022 года повысился на 3,6%, по сравнению с ноябрем 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 6,9%, в том числе на продовольствие – на 10,3%, а в горнодобывающей цены снизились на 17,8%.

В ноябре, по сравнению с октябрем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,04%, сообщает "Сакстат".

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в ноябре на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 17,2%, перерабатывающей промышленности – на 12%, в том числе на продукты питания – на 12,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в ноябре снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 24,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 5,8%, в том числе на химическую продукцию выросли на 22,1%, а на напитки снизились на 13,3%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 4,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 1,5%.

Уровень годовой инфляции в Грузии в ноябре 2022 года составил 10,4% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17,6%. В ноябре, по сравнению с октябрем, уровень инфляции составил 0,5%.