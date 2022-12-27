Первый венчурный фонд заработает в Грузии в 2023 году

Первый глобальный венчурный инвестиционный фонд будет создан в Грузии для поддержки стартапов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Частный сектор будет участвовать в фонде вместе с правительством Грузии – Агентство инноваций и технологий станет партнером фонда с инвестициями в размере 5 миллионов долларов. Партнерами фонда также являются "Банк Грузии", недавно созданный грузинский венчурный фонд "Исари" и другие местные частные инвесторы.

"На заседании правительства мы приняли решение и Агентство инноваций и технологий Грузии получило одобрение, и оно будет участвовать в новой компании. Это первый венчурно-инвестиционный фонд, куда войдет государство", – заявил Давиташвили журналистам.

По его словам, ведущая в мире глобальная венчурная платформа 500 Global, которая уже успешно работает в Грузии и активно сотрудничает с Агентством инноваций и технологий, создаст в соответствии с американским законодательством новый фонд, в котором будет участвовать государство, наряду с другими частными инвесторами.

Объем фонда составит 20 миллионов долларов.

По словам вице-премьера, бизнес в Грузии весьма заинтересован в поощрении инноваций и стартап-технологий. Создавая венчурный фонд, страна перейдет на качественно новый этап, когда у стартап-экосистемы появляются новые, более исправные, институциональные средства финансовой поддержки, вместе с той помощью, которой на основе акселерации правительство поддерживает эти компании и происходит наращивание технических возможностей.

"В этом росте участвуют наши американские партнеры, в том числе компания "500", которая является выдающимся акселератором, представленным более чем в 30 странах мира, и уже в Грузии, где она начнет работать в 2023 году, – отметил министр экономики.

Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.