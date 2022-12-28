В ноябре активы банковского сектора Грузии продолжили рост

В ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 277,5 миллиона лари, или 0,4%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По состоянию на конец ноября 2022 года объем активов банковского сектора составил 67,5 миллиарда лари (25 миллиардов долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,1 миллиарда лари.

На конец ноября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.

Согласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 декабря 2022 года составил 42,62 миллиарда лари, что на 303,37 миллиона лари, или на 0,72% больше, чем на начало ноября.

Согласно отчету, в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 99,13 миллиона лари, или 0,61%, а вклады до востребования увеличились на 402,51 лари, или 1,55%.

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 43,27%, что на 0,55 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 ноября.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в ноябре составила 8,38%, в том числе 11,33% – по депозитам в национальной валюте и 1,07% – по депозитам в иностранной валюте.

По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в ноябре 2022 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 411,81 миллиона лари, или на 0,95%, и на 1 декабря текущего года составил 43,65 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 119,56 миллиона лари, или 0,84%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 212,25 миллиона лари, или 1,1%.

По данным Нацбанка, на конец ноября 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,31 миллиарда лари, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,19 миллиарда лари, что на 1,06% больше, чем в предыдущем месяце.

За ноябрь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,98%, или 225,98 миллиона лари, и на 1 декабря текущего года составил 23,3 миллиарда лари.

По состоянию на 1 декабря текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,13%, что на 0,06 процентных пункта снизился, чем на 1 ноября 2022 года.