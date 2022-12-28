Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году

Часть участков трассы международного значения, соединяющей восток и запад Грузии откроются в 2023 году. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

"В 2023 год на определенных участках магистральной трассы Восток-Запад поэтапно откроется движение автотранспорта, в том числе на перевале Рикоти и на участке Самтредия-Григолети", - сказал Карселадзе.

Дорожный участок Рикоти является важной частью восточно-западной международной магистрали Е-60. Его модернизация в четырехполосную современную скоростную магистраль увеличит проходимость дороги и транзитный товарооборот, отмечают в министерстве.

Благодаря этому участку значительно будет улучшено качество безопасности движения автотранспорта, а время проезда значительно сократится. На данный момент на Рикоти можно передвигаться на скорости 60 км/ч, после завершения строительства допустимая скорость увеличится, а на некоторых участках она удвоится.

После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).