Глава Минздрава Грузии обвинил фармацевтические компании в создании искусственного дефицита

Есть случаи, когда грузинские фармацевтические компании искусственно создают дефицит лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили в передаче «Business Partner», передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По его словам, компании таким образом хотели повысить цены на конкретные лекарства.

Он отметил, что со следующего года этот вопрос будет регулировать закон и компании будут обязаны раскрывать свою базу регуляторам.

«Это поможет в том, чтобы компании не смогли продавать по цене выше, чем референтная, а также даст нам возможность реагирования, чтобы они не смогли создавать искусственный дефицит», — объяснил министр.

В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что дефицит связан с проблемами поставок производителями и логистикой. В Ассоциации подчёркивают, что её члены, на которых приходится 80% рынка считают приоритетом интересы потребителей.

Обвинения всех участников рынка они считают недопустимым.