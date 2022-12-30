Инспекторы в Грузии выявили факты незаконной добычи хвойных деревьев

Инспекторы зафиксировали два факта незаконной добычи хвойных деревьев, заявила глава службы контроля биомногообразия Департамента по надзору за окружающей средой Грузии Майя Чхобадзе, которая призвала граждан воздержаться от вырубки хвойных деревьев в новогодние дни, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Департамент по надзору в круглосуточном режиме ведет мониторинг тех мест, где происходит рубка деревьев и контролирует процесс транспортировки.

По слова Чхобадзе, в целом количество фактов незаконной добычи лесных материалов высокое. В течение последних 11 месяцев выявлено около 3,5 тысячи таких фактов.

"Приближается Новый год и нам приходится делать заявление превентивного характера, что с приближением Нового года мы должны воздержаться от незаконной добычи хвойных деревьев и растений на охраняемых лесным фондом территориях, на территории местного самоуправлений и так далее", - заявила Чхобадзе в эфире Первого канала.

Чхобадзе отметила, что штрафные санкции зависят от того, где было добыто дерево. За повреждение хвойного растения в лесу правонарушителю придется заплатить 500 лари (186 долларов), а за вырубку – 1 000 лари (373 доллара).

На охраняемой территории повреждение или вырубка хвойного растения карается штрафом в размере 1,5 тысячи лари (560 долларов). На местном самоуправлении данное правонарушение наказывается штрафом в размере 500 лари.

Во всех случаях к штрафу добавляется ущерб, нанесенный окружающей среде.

В том случае, если ущерб превысит 1 000 лари (376 долларов), возбуждается уголовное дело.

В случае штрафа в процессе транспортировки, правонарушителю придется заплатить 1 000 лари, плюс ущерб, нанесенный окружающей среде и те расходы, которые связаны с перевозкой автомобиля и его размещением на временную стоянку.

"Высокие штрафные санкции не желательны в предновогодние дни,

и такие превентивные мероприятия проходят только для того, чтобы мы максимально защитили хвойные растения. Хвойных деревьев максимум 16%", - отметила Чхобадзе.

По ее словам, эти растения размножаются только семенами и для них нерекомендовано обрезание кончиков, откуда появляются шишки с семенами.

"Нельзя обрезать кончик, ветки, поскольку это задерживает его рост. В Грузии существует несколько десятков рассадников, где выращивают новогодние елочки, и мы призываем к покупке именно таких деревьев", - подчеркнула Чхобадзе.

Регионы, в которых встречаются еловые и хвойные деревья, сотрудники ведомства контролируют в круглосуточном режиме.

В стране также проходит масштабный мониторинг пунктов реализации еловых растений. В Тбилиси активно проверяют территории Дворца спорта и места, прилегающие к станциям метро. Это те места, где продаются елочки.

Легальными хвойные деревья считаются, если они выращены в питомнике Агентства дикой природы Минокружающей среды, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается, если они импортированы.

В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара.

Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство.