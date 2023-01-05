В Грузии с 2023 года ужесточили правила прохождения техосмотра автомобилей

Коэффициент выхлопов для автомобилей с бензиновым двигателем с января 2023 года при плановом техосмотре должен будет составлять не более 0,55% вместо прежних 0,6%. Об этом в четверг заявил председатель Ассоциации органов инспектирования автомобилей Грузии Важа Иорданишвили на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С января 2023 года ужесточается норма выхлопов. Если до этого допустимое содержание окиси углерода было 0,6%, то с января оно стало 0,55%", - сказал он.

Кроме того, если при плановом прохождении техосмотра сотрудник центра инспектирования заметил, что глушитель автомобиля издает большой шум, то он даст указание владельцу машины исправить эту погрешность. Иорданишвили также добавил, что с февраля текущего года повторное прохождение техосмотра станет платным и составит 20 лари (более $7,4). Ранее, если при первом прохождении технического инспектирования у машины выявлялись дефекты, владельцу авто давали месяц на их исправление и шанс повторно пройти техосмотр бесплатно.

Техническое инспектирование автомобилей всех категорий стало обязательным в Грузии с 2018 года. Согласно закону, те машины, возраст которых составляет восемь лет и больше, должны ежегодно проходить техосмотр. Автомобили, которым от четырех до восьми лет, - раз в два года, а новые транспортные средства освобождаются от прохождения техосмотра, пока им не исполнится четыре года с момента выпуска.