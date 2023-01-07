Военно-Грузинская дорога открылась для большегрузов

Участок дороги Гудаури - Коби, который входит в состав Военно-Грузинской дороги, открыт для прицепного и полуприцепного транспорта после завершения расчистки снега. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) восстановлено", - говорится в сообщении.

К этому времени движение на участке Гудаури - Коби свободно для автотранспорта всех видов, добавили в ведомстве. Автотрасса была закрыта для прицепного и полуприцепного автотранспорта с вечера 6 января из-за обильного снегопада.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.