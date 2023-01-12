Израиль поможет Грузии открыть детскую государственную онкобольницу

Представители израильского "Медицинского центра Ихилов" встретились с министром здравоохранения Грузии Зурабом Азарашвили для того, чтобы поделиться с грузинскими коллегами опытом открытия и ведения детских онкологических больниц, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По решению главы Минздрава Грузии, в стране планируется создание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов. В "Медицинском центр Ихилов" есть рабочая группа с десятилетним опытом строительства и обустройства детских онкологических клиник по всему миру.

Представители израильской делегации предоставили грузинским коллегам детальную информацию о функционировании будущего медцентра, об обустройстве клиники и разработке тактики лечения. Кроме того, обсудили практику, внедренная в направлении онкогематологии.

На встрече также присутствовал ректор Кутаисского международного университета Александре Тевзадзе. Он рассказал представителям медцентра о клинике протонной терапии и центре адронной терапии, функционирующих при университете, в которых осуществляются научно-исследовательские проекты. Ректор ознакомил участников встречи с планом стратегического развития образовательного учреждения.

Среди участников встречи также были замминистра здравоохранения Тамара Габуния, посол Грузии в Израиле Лаша Жвания, глава "Фонда солидарности" Эка Пественидзе, директор проектов фонда "Карту" Вахтанг Цагарели, посол Израиля в Грузии Хадас Эстер Меицад.

Ранее в Минздраве Грузии была создана рабочая группа, члены которой находились в ведущих госклиниках онкогематологического направления Тель-Авива.

Представители Минздрава Грузии встретились с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах.

В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав планирует перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.