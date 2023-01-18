Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году

Аэропорты Грузии в 2022 году обслужили более 4,4 миллиона пассажиров, что на 78% больше, чем в 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

По сравнению с количеством пассажиров, перевезенных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%.

В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 81% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году, Кутаисский аэропорт - на 91%, а Батумский аэропорт – на 99%.

Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 9 385 пассажиров, что на 83% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в 2021 году, и на 9% больше, чем до пандемии в 2019 году.

Аэропорт Амбролаури принял 2 657 пассажиров, что на 33% больше, чем количество пассажиров, обслуженных в 2021 году, и на 35% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году.

По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 96%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составляет 148%. Аэропорт обслужил 17 541 пассажира.

Всего в 2022 году в аэропортах Грузии было выполнено 21 430 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 16 290, а количество чартерных рейсов – 5 140. По сравнению с 2021 годом количество рейсов увеличилось на 43%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 88%.

По состоянию на 1 января в аэропортах Грузии оперирует 41 авиакомпания, которые выполняют полеты по 60 направлениям.

В 2022 году 10 новых авиакомпаний начали летать в Грузию, также у страны в течение года добавилось девять новых направлений.

По количеству перевезенных пассажиров Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 13% рынка и перевезла 588 226 пассажиров.

В десятку также входят Azerbaijan Airlines с долей рынка 5%, Israir – 4%, Flynas – 4%, Georgian Airways – 3% и Fly Arystan – 3%.

В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигло 5,2 миллиона.