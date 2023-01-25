Цены на жилье в Тбилиси продолжают расти

Индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 5,5%, при этом, по сравнению с третьим кварталом того же года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.

Годовой рост индекса за отчетный период составил 14,3%. По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 24%.

Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,65 GEL/$1.

Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале 2022 года, по сравнению с третьим кварталом того же года, выросли на 3,8%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2021 года – на 12,5%.

Цены на новые частные дома в Тбилиси в четвертом квартале 2022 года, по сравнению с третьим кварталом того же года, выросли на 8,9%, а по сравнению с четвертым кварталом 2021 года стали – на 18%.

Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 595 лари, белого – 2 882, а зеленого – 3 199.

В четвертом квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 210 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 600 лари, а зеленый каркас – 2 950 лари.

Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.

Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.