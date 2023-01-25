Срок потребительских кредитов в Грузии может вырасти

Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе не исключил изменения максимальных сроков потребительских кредитов, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В августе прошлого года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет.

"Когда срок, который мы приняли, истечет, Национальный банк рассмотрит это и примет решение - будет ли этот режим сохранен или продолжен. Вы знаете, он был сокращен на год. По истечении этого срока будет проведен анализ и после этого будет принято решение", - сказал Гвенетадзе журналистам.

Решение Нацбанка было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов.

С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли".

Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом.

Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.

В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.