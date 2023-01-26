Активы банковского сектора Грузии выросли в декабре

В декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 2,9 миллиарда лари, или 4,3%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По состоянию на конец декабря 2022 года объем активов банковского сектора составил 70,3 миллиарда лари (26,5 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,2 миллиарда лари.

На конец декабря в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.

Согласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 января 2023 года составил 44,31 миллиарда лари, что на 1,69 миллиарда лари, или на 3,96% больше, чем на начало декабря.

Согласно отчету, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 133,96 миллиона лари, или 0,83%, а вклады до востребования увеличились на 1,55 лари, или 5,88%.

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 43,9%, что на 0,62 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 декабря.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в декабре составила 7,71%, в том числе 12,06% – по депозитам в национальной валюте и 1,21% – по депозитам в иностранной валюте.

По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в декабре 2022 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,16 миллиарда лари, или на 2,66%, и на 1 января текущего года составил 44,8 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 596,47 миллиона лари, или 2,48%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 564,43 миллиона лари, или 2,88%.

По данным Нацбанка, на конец декабря 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,6 миллиарда лари, что на 4,12% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,6 миллиарда лари, что на 3,43% больше, чем в предыдущем месяце.

За декабрь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,57%, или 365,62 миллиона лари, и на 1 января текущего года составил 23,66 миллиарда лари.

По состоянию на 1 января текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,03%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем на 1 декабря 2022 года.