Международные резервы Нацбанка Грузии незначительно снизились в январе

Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 января 2023 года составили 4 899,3 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

За январь резервы снизились на 2,2 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.

Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигли на 31 декабря 2022 года и составили 4 901,5 миллиона долларов.

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год - на 361,3 миллиона долларов.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,4 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,9 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,5 миллиарда долларов.

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 469,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,4 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 9,7 миллиона долларов.