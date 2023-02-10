Всемирный энергетический форум пройдет в Тбилиси в 2026 году

Более тысячи делегатов высокого ранга посетят Тбилиси в рамках Всемирного форума по регулированию энергетики в 2026 году. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).

По данным комиссии, ведущие энергетические организации стран Европы и других стран единодушно поддержали проведение девятого по счету крупнейшего в мире форума энергетического сектора в 2026 году в Тбилиси.

В мероприятии примут участие представители государств-членов Энергетического союза, ассоциаций, государственных структур, первые лица энергетических и донорских организаций.

На форуме будут обсуждаться текущая ситуация и вызовы в энергетическом секторе в мире, инвестиционные вопросы и роль возобновляемых источников энергии в развитии устойчивой энергетики.

Одной из главных тем форума станет энергетический потенциал Грузии и инвестиционная среда.

Всемирный форум по регулированию энергетики проводится под эгидой Международной конфедерации органов регулирования энергетики (ICER) с 2000 года раз в три года.

Наряду с различными организациями членами ICER являются: Совет европейских органов регулирования энергетики (CEER), Ассоциация комиссий по регулированию коммунальных служб США (NARUC), Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ERRA).

В предыдущие годы странами-хозяйками форума были США, Италия, Греция, Канада, Турция и Мексика.