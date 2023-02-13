Гарибашвили: На сегодня Грузия стремится стать членом Евросоюза еще больше, чем когда-либо

На сегодняшний день Грузия стремится стать членом Евросоюза еще больше, чем когда-либо – будущее страны в ЕС. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Всемирном правительственном саммите 2023 в Дубае.

Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

"Сегодня Грузия стремится стать членом ЕС и НАТО еще больше, чем когда-либо. Как вам известно, 3 марта 2022 года страна подала заявку на вступление в ЕС. Это был конкретный ответ на многолетний выбор грузинского народа. А 23 июня 2022 года Европейский совет признал европейскую перспективу Грузии, что еще раз подтвердило, что будущее Грузии в ЕС", – заявил Гарибашвили.

Как отметил глава грузинского правительство, статус кандидата – это следующий этап Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.

"Впереди у нас решающий путь, и статус кандидата является нашим следующим этапом на пути к членству в ЕС", – заявил Гарибашвили.

Как отметил премьер, правительство Грузии является гибким и реагирует на новые региональные, глобальные, социальные, экономические и политические события, несмотря на то, что среда вокруг Грузии постоянно меняется.

"В заключении я хотел бы подчеркнуть, что наше видение Грузии заключается в том, чтобы стать символом стабильности, возможностей и развития. Мы готовы построить сильную, динамичную экономику, которая будет приносить пользу всем нашим гражданам", – заявил Гарибашвили.

В то же время мы строим общество, которое будет инклюзивным, инновационным и ориентированным на будущее, отметил он.

"У нас есть ресурс, талант и желание для достижения успеха. Я уверен, что объединившись мы воплотим это видение в реальность", – заявил Гарибашвили.

В отчете Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года работа правительства Грузии оценена положительно в большинстве сфер. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашивили заявил, что уже в феврале Еврокомиссия приступит к оценке достигнутого Грузией прогресса в выполнении рекомендаций. Ожидается, что отчет будет готов весной, а официальное заключение – осенью.