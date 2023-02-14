Оборот внешней торговли Грузии в январе вырос почти на 30%

Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года составил 1 млрд 461,8 млн долларов США — это на 29,1% выше показателя первого месяца прошлого года, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Предварительные данные по товарообороту распространила Национальная служба статистики Грузии.

Экспорт за месяц составил 459,0 млн долларов США, рост на 38,5%.

Импорт — 1 млрд 2,9 млн долларов, рост на 25,2%.

Отрицательное сальдо торгового баланса 543,9 млн долларов, или 37,2% от всего внешнеторгового оборота.