Пенсионные активы в Грузии продолжают расти

Стоимость пенсионных активов в Грузии составляет 3,09 миллиарда лари (около 1,2 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства на 13 февраля, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Из них чистая прибыль, начисленная в результате инвестиционной деятельности, составила 479,5 миллиона лари (около 180 млн долларов).

Участниками накопительной пенсионной системы к этому времени являются 1,372 миллиона человек. Из них выплаты получили 3 086 человек – в целом 7,986 миллиона лари (около 3 млн долларов), говорится в отчете Агентства.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 22,5 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.

Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 208 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.

По данным Пенсионного агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (1 января 2019 года) по январь 2023 года включительно составляет 41,85%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 2,66%.

Так, 3,8% активов размещены в текущие процентные счета, 16,4% – в местные казначейские облигации, 10,6% – в казначейские облигации США, 7,4% – в глобальные акции, 0,8% – в еврооблигации, 0,1% – в местные корпоративные облигации, 60,8% – в депозитные сертификаты и ​​срочные вклады.