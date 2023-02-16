Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь 2023 года вырос на 164,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 445 миллионов долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального банка Грузии.

По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.

Из России за отчетный период поступило 267,6 миллиона долларов – 60% от общего объема денежных переводов. При этом объем перечисленных средств по сравнению с январем 2022 года вырос более чем в 11 раз.

В январе 2022 года перечисления из РФ составляли 13,3% от общего числа денег, перечисленных в Грузию.

В январе из Грузии за границу перевели 26,3 миллиона долларов, что на 12,6% больше, чем в первый месяц 2022 года.