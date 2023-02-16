Названо число пенсионеров в Грузии

В Грузии насчитывается около 808,3 тысячи пенсионеров, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в Грузии из общего числа пенсионеров только 28,7% мужчины.

При этом почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте регион Имерети, где проживает 16% от общего числа пенсионеров, а на третьем - регион Самегрело – Земо-Сванети, где живет 10,6%.

Наименьшее число пенсионеров насчитывается в регионе Гурия (3,3%), Мцхета-Мтианети (2,5%) и Рача-Лечхуми – Земо Сванети (1,2%).

В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции. С 1 января пенсия для лиц моложе 70 лет составила 300 лари, а для лиц старше 70 – 365 лари. Для жителей высокогорных регионов - соответственно 355 и 440 лари. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.