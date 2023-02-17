Гуманитарный груз из Грузии доставили в Турцию

Гуманитарный груз для помощи пострадавшим в результате землетрясения, оправленный правительством Грузии, прибыл в Турцию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Правительство Грузии накануне отправило в Турцию, пострадавшую от землетрясений, более 100 тонн гуманитарной помощи - еду, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, детское питание, генераторы, спальные мешки и другие предметы. Часть груза выделена из запасов Минобороны и Минздрава Грузии.

На месте, по данным ведомства, груз встретили представители посольства Грузии в Турции, Минздрава Грузии и властей Анкары.

Это уже вторая партия гуманитарного груза, отправленная в Турцию. Депутаты парламента Грузии отправили собранный ими груз 11 февраля.

На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.