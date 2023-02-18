В Грузии продолжается госпрограмма для мигрантов

Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода продолжает прием заявок для участия в государственной программе помощи реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.

Главная цель программы - поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, вернувшихся из эмиграции.

Принять участие в программе могут граждане Грузии (или лица, не имеющие гражданство, но с правом постоянного проживания), которые больше года нелегально находились за границей; подавали заявку на получение убежища; пользовались убежищем и вернулись на родину в течение последних 12 месяцев.

На данный момент агентство осуществляет около ста проектов для того, чтобы у этих людей появился источник дохода и они смогли трудоустроиться или стать самозанятыми. Агентство предоставляет им возможность самим выбрать необходимый инвентарь, технику или оборудование для начала или расширения собственного дела.