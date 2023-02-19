Три министерства занялись проблемой завышенных цен на продукты питания в Грузии

Министры экономики, финансов и сельского хозяйства Грузии провели рабочую встречу с руководителями дистрибьюторских и сетевых компаний, на которой обсуждались цены на продукты, передает Trend со ссылкой на "Новости Грузии".

Встреча прошла по поручению премьер-министра Ираклий Гарибашвили, который в начале февраля заявил, что цены на продукты питания в торговых сетях недопустимо завышены, необходимо разобраться в происходящем и найти решение.

«На совещании было сказано, что потребитель должен получить возможность приобретения основных продуктов питания по доступной цене», — сообщило Минэкономики.

«Отмечено, что, несмотря на укрепление курса лари и снижение цен на импортные продукты питания первичного спроса, их стоимость на рынках практически не меняется, что негативно сказывается на наиболее незащищенных и социально незащищенных слоях населения. населения», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи с импортерами.

Минэкономики сообщает, что принято решение о подготовке «конкретных мер» и перечня продуктов питания, по которым они будут приняты.

Одновременно ведомство подготовит законопроект о розничной торговле, в котором будут отражены «требования соответствующей европейской директивы».

Подробности, какими способами правительство собирается регулировать цены на продукты, на этом этапе не сообщаются.

Ранее правительство Грузии ввело референтные цены — верхний порог допустимых цен на определенные виды лекарств, чтобы остановить рост цен на медикаменты.