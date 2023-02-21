Внешнеторговый оборот продолжает расти

Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года вырос на 29,1% по сравнению с январем 2022 года и составил около 1,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Экспорт в январе составил 459 миллионов долларов, что на 38,5% больше, чем в первый месяц 2022 года. Импорт превысил 1 миллиарда долларов (+25,2%).

Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2023 года составил 543,9 миллиона долларов, что составляет 37,2% от всего внешнеторгового оборота Грузии, согласно данным на сайте "Сакстат".

Из Грузии в основном вывозят медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Доля легковых автомобилей во всем объеме экспорта составила 22,7%.

На девятом месте в списке и на втором по уровню роста экспорта (после легковых автомобилей) расположились сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителя – 154,6%.

Среди десяти основных экспортируемых товаров сокращение зафиксировано только в случае лесных и других орехов – минус 1,8%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, медикаменты, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

Если брать десятку основных импортируемых в Грузию в январе 2023 года товаров, то медные руды и концентраты оказались на втором месте по росту импорта – почти в 29 раз больше.

Первое место досталось машинам, предназначенным для перевоза 10 и более человек, включая водителя. Рост почти в 26 раз по сравнению с январем 2022 года.

Россия заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2023 года. Внешнеторговый оборот с северным соседом превысил 263 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.

Что касается десятки основных торговых партнеров Грузии, в 41 раз вырос импорт из Индонезии и в 25 раз вырос экспорт в Перу.