Доля российских нефтепродуктов на грузинском рынке приблизилась к 70%

В январе 2023 года Грузия закупила горючего на 82 миллиона долларов, при этом 69% было поставлено из России. Как передает Trend со ссылкой на newsgeorgia.ge, об этом сообщила Национальная служба статистики Сакстат.

Поставки из России по сравнению с январем 2022 года выросли на 563%.

1. Россия — 56,7 млн ​​долларов, + 563%;

2. Румыния — 11,7 млн ​​долларов, -39%;

3. Туркменистан — 4,4 млн долларов, -69%;

4. Греция — 2,5 млн долларов, + 109%;

5. Турция — 1,7 млн ​​долларов, -43 %;

6. Азербайджан — 1,4 млн долларов, -88%.

По итогам прошлого года на долю России пришлось 47% поставок в Грузию. В 2022 году Грузия закупила в России нефтепродуктов на 623 млн долларов — на 361% больше, чем в 2021 году.