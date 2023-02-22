В большинстве банков Грузии нет охранников – глава МВД

В большинстве банков Грузии нет охранников, что впоследствии становится проблемой министерства внутренних дел страны. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Так Гомелаури ответил на вопрос депутата Кахи Кахишвили о том, не планирует ли МВД сделать наличием охранников в банках Грузии обязательным.

"Когда мы говорим им нанять охрану, они отвечают, что застрахованы и проблемы не существует. Однак затем это становится проблемой МВД", - заявил министр.

А после того, как происходит преступление, они обращаются к правоохранителям с вопросом "что вы сделали", сказал министр и отметил, что Национальный банк тоже должен этим заинтересоваться.

По словам министра, к сожалению, охранники есть лишь у нескольких филиалов одного из банков.

"Это серьезная проблема… Безусловно, мы не можем решить это в одиночку, мы не можем никого заставить нанять охрану", - отметил Гомелаури.

Министр также отметил, что в СМИ, в том числе оппозиционных, не раз с интересом говорили о том, что около банков мобилизована полиция, однако в этом нет ничего нового, и периодически около банков усиливают патрулирование.

В большинстве случаев попытки ограбить банки в Грузии оказываются неудачными - злоумышленники очень скоро оказываются в наручниках. Но было несколько крупных нападений на отделения "Банка Грузии" - с оружием, заложниками и списком требований.

Самое громкое ограбление "Банка Грузии" произошло в городе Зугдиди (регион Самегрело, Западная Грузия) 21 октября 2020 года. Злоумышленник ворвался в банк в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой.

Спецоперация длилась почти весь день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов выкупа за освобождение заложников и скрылся. Поймать его удалось лишь 8 февраля 2023 года.