Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в начале 2023 года

Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2023 года повысился на 1,8%, по сравнению с январем 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 3,2%, в том числе на продовольствие – на 9,8%, а в горнодобывающей цены снизились на 9,8%.

В январе, по сравнению с декабрем, цены на промышленную продукцию выросли на 1%, сообщили "Сакстат".

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, перерабатывающей промышленности – на 9,3%, в том числе на продукты питания – на 11,1%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе снизился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 14,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 8,9%, в том числе на напитки цены снизились на 9,7%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 7,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 3,2%.

Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4% при целевом показателе 3%. При этом цены на продовольствие выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.