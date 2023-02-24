Правительство Грузии работает над снижением цен

Законодательные изменения и переговоры с импортерами и дистрибьюторами помогают снизить цены на продовольствие. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили в эфире телеканала "Рустави 2".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.

"Это два параллельных процесса, которые сейчас ведутся", - сказал Давиташвили.

По его словам, первый процесс – это работа над законодательством.

"Работа над законодательством обеспечит конкурентную среду, и на нее потребуется несколько месяцев. Над созданием законодательной среды уже работает наше министерство, и ближайшее время оно будет представлено в парламент", - сказал Давиташвили.

При этом он подчеркнул, что речь не идет об установлении цен.

"Мы не сможем определить конкретную цену. Цены меняются в динамике. Мы хотим создать такую среду конкуренции, которая назначит оптимальную цену, что служит интересам нашего общества. Цены снизятся настолько, насколько будет возможно", - сказал Давиташвили.

Вторым процессом, который, по его словам, уже отразился на населении, министр назвал диалог с импортерами и дистрибьюторами.

"Если вы обратили внимание, на ряд продуктов цены значительно снизились в рамках акций различных сетей, и эта тенденция продолжится в течение нескольких месяцев", - сказал Давиташвили.

По его словам, на прилавки скажется и снижение индекса продовольствия.

Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.

На мировом рынке продовольствия после взлета цен в марте 2022 года цены снижаются. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня. Снижение значения данного индекса в январе было обусловлено сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар.

При этом значение Индекса цен на зерновые ФАО в январе составило 147,4 пункта, что незначительно (на 0,1 процента) превышает декабрьский показатель и на 6,7 пункта (4,8 процента) выше показателя за аналогичный период прошлого года.