Посол Евросоюза в Грузии оценил отношения сторон

Общее понимание европейских ценностей является прочной основой для построения более тесных отношений между Евросоюзом и Грузией. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Еврокомиссия в начале февраля обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, в котором в большинстве сфер работа правительства оценена положительно. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.

"Тесное сотрудничество Грузии с Евросоюзом, основанное на общем понимании общих европейских ценностей, является прочным фундаментом для построения более тесных отношений между Евросоюзом и Грузией", – заявил Герчинский.

По словам дипломата, Евросоюз дал Грузии четкую европейскую перспективу, которая включает в себя конкретные шаги для получения статуса кандидата в Евросоюз.

"Этот процесс основан на заслугах и ориентирован на реформы", – подчеркнул посол.

При этом, как отметил дипломат, разные субъекты дезинформации пытаются манипулировать информационным пространством, чтобы препятствовать процессу интеграции, создавать разногласия и снижать солидарность.

"Мы должны быть бдительными, укреплять нашу стойкость и тесно сотрудничать, чтобы противостоять этим вредоносным действиям", – отметил посол.

Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение будет осенью.