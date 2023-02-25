Основным фактором спроса на недвижимость является миграция - Нацбанк Грузии

Основным фактором спроса на недвижимость является миграция, показало исследование Национального банка Грузии девелоперского рынка недвижимости страны, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Положительный естественный прирост в Грузии в последний период (до пандемии), который является относительно долгосрочным генератором спроса, фактически полностью компенсируется отрицательным сальдо миграции. Эффект миграции влияет на спрос на жилую недвижимость быстрее, чем естественный прирост", – говорится в исследовании.

При этом Нацбанк отмечает, что к сентябрю 2022 года участие иностранцев в сделках по покупке дома/квартиры в Тбилиси увеличилось до 8,8%, хотя это ниже пикового значения 9% в июле 2019 года. Таким образом, основными покупателями недвижимости в стране остаются граждане Грузии.

"Увеличение сделок на недвижимость с участием иностранцев в основном происходит за счет граждан России. Тем не менее участие российских граждан в этих транзакциях растет не так быстро, как количество россиян на территории Грузии или даже количество денежных переводов, полученных из России", – говорится в исследовании.

По его данным, доля российских граждан в сделках по покупке дома/квартиры увеличилась с 0,9% в январе 2022 до 5% в октябре 2022 в Тбилиси и с 5% до 17,6% в Батуми.

При этом в Тбилиси чаще квартиры и дома покупают этнические грузины – граждане России, а в Батуми – наоборот.

Из России в Грузию в 2022 году прибыли около 879,9 тысячи россиян, из которых 809,9 тысячи покинули страну.

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 2 067,7 миллиона долларов – 47,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.