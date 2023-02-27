Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2022 году

В 2022 году граждане Грузии осуществили 2,2 миллиона выездов за границу, что в 3,7 раза больше показателя 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

Большую часть выездных визитов (46,8%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.

Общее количество туристических визитов – 944,2 тысячи, что на 99,4% больше по сравнению с 2021 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (54,1%), Россию (14,2%) и страны ЕС (10,9%).

Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.

Граждане Грузии в 2022 году потратили за рубежом 1,8 миллиарда лари (680,5 миллиона долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более одной тысячи лари (400 долларов). Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.

В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.

Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.