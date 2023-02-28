Активы банковского сектора Грузии снизились в январе

В января 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 2,6 миллиарда лари, или 3,7%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По состоянию на конец января 2023 года объем активов банковского сектора составил 67,7 миллиарда лари (25,1 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,4 миллиарда лари.

На конец января в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.

Согласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 февраля 2023 года составил 44,64 миллиарда лари, что на 648,73 миллиона лари, или на 1,46% меньше, чем на начало января.

Согласно отчету, в января по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 462,59 миллиона лари, или 2,84%, а вклады до востребования снизились на 1,11 лари, или 3,97%.

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 февраля текущего года составил 45,11%, что на 1,21 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 января.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в январе составила 8,06%, в том числе 11,51% – по депозитам в национальной валюте и 1,07% – по депозитам в иностранной валюте.

По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в январе 2023 года понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 317,7 миллиона лари, или на 0,71%, и на 1 февраля текущего года составил 44,47 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте снизился на 189,93 миллиона лари, или 0,77%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 127,77 миллиона лари, или 0,63%.

По данным Нацбанка, на конец января 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,37 миллиарда лари, что на 3,07% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,37 миллиарда лари, что на 1,73% меньше, чем в предыдущем месяце.

За январь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,55%, или 130,95 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 23,79 миллиарда лари.

По состоянию на 1 февраля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,01%, что на 0,03 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2023 года.