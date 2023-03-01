Экономика Грузии продолжает расти

Реальный экономический рост в Грузии в январе 2023 года составил 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".

Реальный рост ВВП в декабре 2022 года составил 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2023 года внесли сферы строительства, информации и связи, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, торговли, гостиниц и ресторанов.

Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, профессиональной, научно-технической деятельности и энергетике.