В парламенте Грузии поддержали введение штрафов за вандализм

Юридический комитет парламента Грузии поддержал в первом чтении поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие введение штрафов за повреждение инфраструктуры в парках и подземных переходах, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сказал автор поправок, глава юридического комитета Анри Оханашвили, цель законодательных изменений – сокращение подобных правонарушений.

Согласно поправкам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов).

Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта.

Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней.

При этом Оханашвили отметил, что судья будет в индивидуальном порядке принимать решение по поводу административного заключения.

"Априори наказание не предполагает только пять суток административного заключения, а дает возможность судье в рамках своих полномочий решить, что больше подходит к конкретному действию", – сказал Оханашвили.

В Грузии нет административного наказания за вандализм. На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.