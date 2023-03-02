Глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии

Холдинги, в которые входят аптеки, распадутся, иначе не удастся осуществить запланированные в этом направлении реформы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

Ранее Минздрав Грузии обвинил часть фармкомпаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Министр назвал это "заговором холдингов" и обещал строгое реагирование со стороны государства. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены.

Министр пояснил, что в один холдинг входят аптека, клиника, страховочная компания, и, следовательно, импортеры могут установить на медикаменты любую цену, как бы далека она ни была от реальной стоимости.

Правительство сделает все для того, чтобы на рынке было больше конкуренции, и сравнительно небольшие компании смогли работать как в направлении импорта, так и дистрибуции, отметил он.

"В конце концов, безусловно, мы дойдем до этого (до распада холдингов). В другом случае все те реформы, изменения или улучшения, которые есть в нашей системе, не удастся осуществить", – заявил Азарашвили.

Холдинги способны принять достаточно печальные решения для нашей страны и ее жителей, по типу тех договоренностей, которые были на прошлой неделе, подчеркнул министр.

"Могут быть соглашения еще хуже, чтобы вызвать саботаж и вообще не осуществлять импорт", – заявил Азарашвили, добавив, что холдинги также могут диктовать небольшим аптекам свои условия, поскольку в этом направлении в стране нет конкуренции.

Действия фармацевтических компаний на прошлой неделе показали, что на аптечном рынке страны нет конкуренции, с помощью простого соглашения можно установить любую цену на любое лекарство, считает министр.

Глава Минздрава уверяет, что процесс уже начат и максимум до конца будущего года все изменения, связанные с прозрачностью фармрынка, будут реализованы.

На прошлой неделе был зафиксирован значительный рост цен на определенные лекарства, завезенные из Турции. В Минздраве назвали это согласованным действием фармкомпаний. В ведомстве уверены, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны.

В Минздраве отметили, что четыре фармкомпании владеют больше чем 90% рынка страны и, следовательно, у них есть возможность установить любую цену, ввести любые ограничения и даже вызвать дефицит того или иного продукта.

Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний на рынке, чтобы те больше не смогли влиять на ситуацию на рынке.