Коба Гвенетадзе сложил полномочия главы Нацбанка Грузии

У президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе истекли полномочия главы регулятора, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно действующему законодательству, до избрания нового президента его полномочия будет выполнять вице-президента банка. Уже известно, что исполняющим обязанности главы Нацбанка Грузии станет вице-президент Арчил Мествришвили.

Сам Гвенетадзе попрощался с сотрудниками Нацбанка.

"Сегодня последний день моего семилетнего президентства. Особая благодарность высокопрофессиональной команде за активное и плодотворное сотрудничество, поддержку. Всем успехов", – написал Гвенетадзе.

Арчил Мествришвили был избран в совет Нацбанка в 2009 году. Он работает в Нацбанке с 2005 года. С 26 ноября по 1 декабря исполнял обязанности главы Нацбанка Грузии.