Ограничения на импорт автомобилей в Грузию будут введены с 2024 года

Грузия с 2024 года запретит ввоз автомобилей ниже стандарта "Евро 5". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении администрации правительства.

Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

По данным администрации, ограничение на ввоз коснется автомобилей, выпущенных до 2013 года. Реализация этой инициативы внесет существенный вклад в снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

По данным МВД Грузии, более 62,7% легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии, старше 20 лет.

Из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% – это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад.

Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым меньше 10 лет, – это 9,2% от всех машин, которые ездят в стране.