В парламенте Грузии усиливают меры безопасности

Режим ограниченного доступа вводится в парламенте Грузии в понедельник, 6 марта, говорится в заявлении аппарата законодательного органа, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В юридическом комитете парламента в понедельник запланировано обсуждение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Их рассмотрение в четверг в комитетах привело к противостоянию и драке между депутатами от правещей партии и оппозиции.

"Целью введения ограничений является защита безопасности членов парламента Грузии, сотрудников аппарата и посетителей парламента, а также обеспечение условий работы", - говорится в заявлении парламента.

В документе отмечается, что ограничение не будет распространяться на аккредитованных журналистов и лиц, присутствующих на мероприятиях, заранее согласованных с профильным комитетом.